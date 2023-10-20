Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu. Maç, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.
30 ARALIK'TA SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAK
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maç, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.
"TÜR FEDERASYONU İLE STRATEJİK İLİŞKİMİZ VAR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.