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Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu. Maç, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.