Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç canlı yayında 2 şehrimizin ismini verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarihi hakkında da bilgi berdi.

"PARAYI İADE EDECEĞİZ"

Süper Kupa'nın geliriyle ilgili de konuşan ve iade edeceklerinin altını çizen Ali Koç, "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.

"ANKARA VEYA SAMSUNDA OYNANACAK"

Ertelenen finalin nerede oynanacağına dair soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Federasyonumuz nerede karar verirse bu maçı oynarız. Büyük ihtimalle, konuşmalara bakılırsa Samsun veya Ankara deniyor. Nerede söylenirse orada oynarız. Ocak ayında oynanacak denilirse 'hayır' deriz çünkü 7-8 maç var. Muhtemelen seçimlerimizin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması olabilir. Tabii ki bu Federasyonumuzun yapacağı iş" ifadelerini kullandı.