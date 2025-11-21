Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oldu.

SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER

Galatasaray - Trabzonspor 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak.

Fenerbahçe - Samsunspor 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

YAPILAN AÇIKLAMALAR

Gözde Atasoy Trabzonspor: "Bir Karadenizli, Trabzonsporlu olarak kaç takımın katıldığını çok önemsemeyen bir yapım var. Herkese başarılar diliyorum ama Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum."

Abdullah Kavukcu Galatasaray: "İlk format. Bununla birlikte inşallah Türk futboluna fayda sağlacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz. İyi olan kazansın. Hayırlı olsun."

Ertan Torunoğlları Fenerbahçe: "Güzel bir konsept. Sezonun ikinci yarısından önce gelmesi, takımlara hazırlık sağlayacak. Takımlara başarılar diliyorum ama biz kazanacağız."

Veysel Bilen Samsunspor: "Bu formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Samsunspor olarak burada olmaktan son derece mutluyuz. İnşallah bu başarının tesadüf olmadığını gelecek yıllarda da göstermek istiyoruz. Rakiplerimize başarılar diliyorum. Adil bir şekilde önce bu Süper Kupa'nın sonra ligin tamamlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum."