Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın tur şansı, Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak belirlendi. Yapay zeka ayrıca, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.

  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u geçme ihtimali %41.2 olarak hesaplandı.
  • Liverpool'un Anfield'daki rövanş maçını kazanma ihtimali %69 olarak tahmin edildi.
  • Liverpool ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajla Anfield'da tur arayacak.

GALATASARAY AVANTAJLI AMA ORANLAR LIVERPOOL'U GÖSTERİYOR

Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın turu geçme ihtimali yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak öne çıktı.

ANFIELD İÇİN MAÇ SONUCU TAHMİNİ

Yapay zeka, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Buna göre Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69 olarak gösterilirken, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.

ÇEYREK FİNALDE DEV RAKİP BEKLİYOR

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG'nin 5-2'lik avantajı bulunuyor.

MAÇ 18 MART'TA

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

