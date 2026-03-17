Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajla Anfield'da tur arayacak.

GALATASARAY AVANTAJLI AMA ORANLAR LIVERPOOL'U GÖSTERİYOR

Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın turu geçme ihtimali yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak öne çıktı.

ANFIELD İÇİN MAÇ SONUCU TAHMİNİ

Yapay zeka, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Buna göre Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69 olarak gösterilirken, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.

ÇEYREK FİNALDE DEV RAKİP BEKLİYOR

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG'nin 5-2'lik avantajı bulunuyor.

MAÇ 18 MART'TA

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.