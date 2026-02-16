Sungur Futbol Kulübü 'devam' dedi
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Sungur FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 4-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı ve gelecek sezonda 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.
Kayseri 1. Amatör Küme normal sezonun ardından Play-Out heyecanı da sona erdi. Play-Out heyecanında Sungur FK, dün oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Kocasinan Yemlihaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran Sungur Futbol Kulübü gelecek sezonda yoluna 1. Amatör Küme'de devam edecek.
Kocasinan Yemlihaspor galibiyeti sonrası Sungur Futbol Kulübü oyuncuları büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor