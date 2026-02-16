Haberler

Sungur Futbol Kulübü 'devam' dedi

Sungur Futbol Kulübü 'devam' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Sungur FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 4-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı ve gelecek sezonda 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Kocasinan Yemlihaspor'u 4-1 mağlup eden Sungur Futbol Kulübü ligde kaldı.

Kayseri 1. Amatör Küme normal sezonun ardından Play-Out heyecanı da sona erdi. Play-Out heyecanında Sungur FK, dün oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Kocasinan Yemlihaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran Sungur Futbol Kulübü gelecek sezonda yoluna 1. Amatör Küme'de devam edecek.

Kocasinan Yemlihaspor galibiyeti sonrası Sungur Futbol Kulübü oyuncuları büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı