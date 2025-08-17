Sunderland, PSG'den Nordi Mukiele'yi Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 12 milyon avro bonservis bedeliyle Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza attı.

Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

