Sunderland, Arthur Masuaku'yu Transfer Etti

Premier Lig ekiplerinden Sunderland, son olarak Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku'yu kadrosuna katıığını açıkladı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sunderland Sportif Direktörü Kristjaan Speakman, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Arthur, Premier Lig'de hatırı sayılır deneyime sahip ve kadromuzu güçlendirecek farklı bir profile sahip bir oyuncu. Topla oynama konusunda güçlü, çok yönlü bir bek ve sadece savunmada değil, aynı zamanda son bölgede de etkili. Bilgi ve deneyimlerini takımla paylaşmaya istekli ve bu, inşa etmeye devam ettiğimiz ortama fayda sağlıyor. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz ve onu kadromuza entegre etmek için hemen çalışmaya başlayacağız, böylece mümkün olan en kısa sürede olumlu bir etki oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 108 müsabakada görev alan Masuaku, 3 gol, 18 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL