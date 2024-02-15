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Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği iki ismi söyledi

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Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bir kez daha söyledi.

"TAYYİP VE MEMİK"

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere konuşan Rumen hoca, "Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim" dedi.

Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği iki ismi açıkladı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

aslında y ile başlayıp sonu a ile biten güzel bir isim vardı

22
5
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Eko cCc:

Yarasa?

yanıt0
yanıt0
Bükücü:

Tayyip koyarsa her maçı kazanır :))

9
5
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