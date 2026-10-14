Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 yendi

Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 yendi. Karşılaşma 25-20, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 77 dakikada tamamlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Çevik, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Sıla Zeynep Yaşar)
Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (Sema Nur Özbilge Doluca, İlayda Naz Gergef, Alonzo, Zeynep Sena Güleryüz, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen)
Setler: 25-20, 25-20, 25-14
Süre: 77 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 yendi.