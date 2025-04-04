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Sultanbeyli'de Motokros Yarışları İçin Çağrı

Sultanbeyli'de Motokros Yarışları İçin Çağrı
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Sultanbeyli'de motokros tutkunu bir grup, Aydos Ormanı çevresinde resmi yarışlar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sporcular, bu organizasyonun ilçenin tanıtımına ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlayacağını savunuyor.

Sultanbeyli'de bir grup motokros tutkunu, Aydos Ormanı çevresinde resmi motokros yarışları düzenlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu. İlçede motokros sporuna ilginin arttığını belirten sporcular bu organizasyonun Sultanbeyli'nin tanıtımına ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlayacağını savunuyor.

Sultanbeyli'de yaşayan motokros tutkunları Hüseyin Deniz ve Recep Kurmaz, 10 kişilik ekipleriyle birlikte Aydos'un zorlu patikalarında sürüş yapıyor. Grup, Sultanbeyli'nin doğası ve engebeli yapısının motokros sporu için ideal olduğunu belirterek, ilçede resmi bir yarış düzenlenmesini talep ediyor.

Bölgenin motokros için uygun olduğunu belirten Hüseyin Deniz, "Aydos, İstanbul'da motokros için en uygun bölgelerden biri. Eğer burada bir yarışma düzenlenirse Sultanbeyli'nin ismi spor camiasında anılabilir, gençler spora teşvik edilir" dedi.

Burada organizasyon yapmanın ilçenin tanımında da önemli olacağını söyleyen Recep Kurmaz ise, "Motokros disiplin gerektiren bir spor. Biz güvenlik ekipmanlarımızla sürüş yapıyoruz ve çevreye zarar vermemek için dikkat ediyoruz. Burada düzenlenecek bir organizasyon, hem ilçenin tanıtımı hem de gençlerin enerjisini doğru yönlendirmek için büyük fırsat" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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