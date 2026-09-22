Sultan Su İnegölspor, Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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TFF 2. Lig temsilcisi Sultan Su İnegölspor, Teknik Direktör Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Varol'a görev süresi boyunca kulübe verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. İnegölspor'dan yapılan resmi açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Güven Varol'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı