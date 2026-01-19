ABB FOMGET'in Nijeryalı futbolcusu Suliat Abideen, Osimhen ile gurur duyuyor Açıklaması

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından ABB FOMGET'in Nijeryalı futbolcusu Suliat Abideen, Galatasaraylı Victor Osimhen ile gurur duyduğunu ve onunla tanışmayı çok istediğini söyledi.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Suliat Abideen, Türkiye'deki yaşamı ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye geçen yıl geldiğini ve gördüğü ilgiden mutlu olduğunu Abideen, "Ankara'yı çok seviyorum. İnsanlar beni destekliyor, takip ediyor. Burada kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Nijerya'da evimdeymişim gibi hissediyorum." dedi.

"Nijerya'da futbol oynamak çok zor"

Futbola 7 yaşında başladığını ve ülkedeki futbol koşullarının özellikle kadın sporcular için oldukça zor olduğuna aktaran Abideen, "Nijerya'da futbol oynamak çok zor. Orada imkanlar çok sınırlı, destek yok denecek kadar azdı. Bu nedenle kariyerimi ilerletmek için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettim. ABB FOMGET kariyerimde çok özel bir yere sahip. FOMGET, benim ilk profesyonel sözleşme imzaladığım kulüp oldu. Bu benim için çok önemli bir adım. Burada çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı Victor Osimhen kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden Abideen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen harika bir oyuncu. Sahadaki mücadelesi, çalışma disiplini ve karakteriyle birçok genç futbolcuya örnek oluyor. Onun Türkiye'de bu kadar popüler olması bizi gururlandırıyor. Nijeryalı futbolculara olan ilgiyi artırıyor ve bize 'başarabilirsin' duygusunu veriyor."

Henüz Osimhen ile tanışmadığını belirten Abideen, "Sadece televizyondan izledim ama bir gün tanışmayı çok isterim. Onunla tanışmak benim için büyük bir hayal." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yeniden şampiyonluk"

Geçen sezon ABB FOMGET ile şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Abideen, bu başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Takım içindeki birlik ve disiplinin altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Geçen sezon şampiyon olduk. Umarım bu sezon da aynı başarıyı tekrarlarız. Futbolu bırakana kadar en iyi seviyede oynamak istiyorum. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." diye konuştu.

Türkiye'deki günlük yaşamına da değinen Abideen, Türk mutfağını çok sevdiğini belirterek, "Türk yemekleri Nijerya'dan farklı ama çok lezzetli. Buradaki yaşama alıştım. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum. Bir aile ortamında gibiyim. Hepsine çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'daki kız çocuklarına da mesaj gönderen Abideen, "Konsantre olmaları ve kararlı olmaları çok önemli. Kararlılıkla her şeyi başarabilirsiniz. Futbol zor bir yol ama imkansız değil. Yeter ki çok çalışın." ifadelerini kullandı.