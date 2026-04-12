Yayla gölü, kana sporcularını ağırladı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü, yapılan çalışmalar sonucu artan su seviyesiyle kano sporcularına ev sahipliği yaptı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken gölde, Paddle Türkiye İzmir sporcuları antrenman yaparak eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve bin 150 rakıma sahip Süleymanlı Yayla Gölü, kano sporcularını ağırladı.

Son dönemde yapılan çalışmalar kapsamında sazlık alanların bir kısmının temizlenmesi ve yağmur ile kar yağışlarının etkisiyle su seviyesinin yükselmesi, Süleymanlı Yayla gölüne olan ilgiyi artırdı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yayla Gölü, bu kez kano sporuna ev sahipliği yaptı. Paddle Türkiye İzmir sporcuları, gölde kanolarını yüzdürerek hem antrenman yaptı hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sporcuların renkli görüntüler oluşturduğu etkinlik, doğa ve spor tutkunlarının ilgisini çekti. Artan su seviyesiyle birlikte Yayla Gölü'nün önümüzdeki süreçte daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
