Şuhut'ta Okul Sporları Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen 2. Küme Minikler ve Yıldızlar Bocce, Voleybol, Futbol ve Dart Turnuvası'nda dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Sporla iç içe bir eğitim anlayışını benimseyen Şuhut'ta, turnuvalar büyük heyecana sahne oldu. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde yarışan öğrenciler, centilmence rekabetin ve takım ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. Haftalar süren müsabakaların ardından başarı gösteren okullar, 23 Nisan'ın anlam ve önemine yakışır şekilde ödüllendirildi.

Kutlama programında, dereceye giren okulların sporcu öğrencilerine kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, izleyenler alkışlarla destek verdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende, sporcuların mutluluğu ve gururu yüzlerinden okundu. - AFYONKARAHİSAR