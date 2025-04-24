Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Şuhut'ta Okul Sporları Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleşti

Şuhut'ta Okul Sporları Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genç sporcuların yarıştığı 2. Küme Minikler ve Yıldızlar Bocce, Voleybol, Futbol ve Dart Turnuvası'nda dereceye giren okullara kupa verildi. Ailelerin de katıldığı törende sporcular büyük bir coşkuyla ödüllerini aldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen 2. Küme Minikler ve Yıldızlar Bocce, Voleybol, Futbol ve Dart Turnuvası'nda dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Sporla iç içe bir eğitim anlayışını benimseyen Şuhut'ta, turnuvalar büyük heyecana sahne oldu. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde yarışan öğrenciler, centilmence rekabetin ve takım ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. Haftalar süren müsabakaların ardından başarı gösteren okullar, 23 Nisan'ın anlam ve önemine yakışır şekilde ödüllendirildi.

Kutlama programında, dereceye giren okulların sporcu öğrencilerine kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, izleyenler alkışlarla destek verdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende, sporcuların mutluluğu ve gururu yüzlerinden okundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.