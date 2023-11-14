Şuhut'ta Atatürk Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

Afyonkarahisar İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Şuhut'ta düzenlenen Atatürk Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 42 sporcu katıldı ve Emrah Koşer birinci oldu.

Afyonkarahisar İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Şuhut'ta düzenlenen Atatürk Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Afyonkarahisar İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Şuhut'ta Atatürk Kupası 3 bant bilardo turnuvasına 42 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda rakibini 35-20 yenen Emrah Koşer birinci oldu. Bilardo maçları kıyasıya mücadeleler ile son buldu. Rakiplerini teker teker eleyen Koşer, Şuhut ilçe birincisi olurken, Fatih Akkaya ikinci, İdris Güneş ve Can Ali Can ise üçüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR