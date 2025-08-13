Sudenaz Yılmaz, Avrupa Halter Şampiyonu Oldu

Konya'nın Çumra ilçesinde ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen 15 yaşındaki Sudenaz Yılmaz, yeteneğini başarı hikayesine dönüştürdü. Yılmaz, Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki sporcu Sudenaz Yılmaz'ın ağırlık kaldırma yeteneği ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmenleri tarafından fark edildi. Okulun spor salonunda bir süre deneme yapan Yılmaz, daha sonra halteri severek bu branşta devam etti. Eğitimine Konya'da Spor Lisesi'nde devam eden Yılmaz, çok çalışarak okullar arası, ferdi ve kulüplerde Türkiye şampiyonlukları elde etti. Sudenaz Yılmaz geçen yıl milli takıma girerken, U15 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanarak yarışmalara katıldı. İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Sudenaz Yılmaz koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

"Benim hedeflerim daha büyük"

Avrupa şampiyonu Sudenaz Yılmaz, Çumra ilçesinde beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfetmesiyle haltere başladığını anlatarak, "İlçeden önce Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan bir başarım var. Bu şekilde hedeflerimi uzatmaya çalışıyorum. Avrupa şampiyonluğu bu benim ilk hedefimdi. Benim hedeflerim daha büyük. Dünya şampiyonamız var 2026'da, bir de Gençlik Olimpiyatları var. Sonra en büyük hedefim tabii ki de olimpiyatlar" dedi.

"Avrupa rekoru kırdım"

Başarısının herkesi gururlandırdığını düşündüğünü anlatan Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşımızı okuttum, Türk Bayrağımı dalgalandırdım. O yüzden çok mutluyum. +69'da yarışıyorum. Koparma 92, silkmede 115 kilogram toplamda da 207 kilogramda Avrupa rekoru kırdım. Koparma, silkmede ve totalde 3 ayrı altın madalya aldım. Gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ahmet Gülcan: "Gözyaşlarıma hakim olamadım, ağladım"

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Ahmet Gülcan ise, "Mutluyuz, gururluyuz. 3 altın madalya geldi Avrupa'dan. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'yı dinlettik. İnşallah hedeflerimiz seneye yıldızlar dünya şampiyonamız var orada dünya şampiyonu olmak. Başarı her yerde başarıdır. Yani ilçede olmak sorun değil, başarı her yerde gelir. Yeter ki azim olsun. Biz de bu azimle ilçeden Avrupa'ya uzandık. Sudenaz bir örnektir Çumra için, Türkiye'miz için. İnşallah yeni gelen nesillerimize bir örnek olması dileğiyle ben sporcumun başarısını görünce çok duygulandım, gözyaşlarıma hakim olamadım, ağladım. Sporcumla gurur duydum" diye konuştu. - KONYA