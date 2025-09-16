SUBÜ Sakaryaspor'a akademik destek veriyor. Dr. Öğretim Üyesi Uğur Alemdar, Dr. Öğretim Üyesi Volkan Sert ve Araştırma Görevlisi Onur Çakır kulübün başarısı için çalışıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Sakaryaspor'a akademik destek veriyor. Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Alemdar, kulübün 'Altyapı Koordinatörü' olarak; Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Volkan Sert, 'Atletik Performans Antrenörü' olarak, aynı bölümden Araştırma Görevlisi Onur Çakır ise 'Maç ve Performans Analisti' olarak Teknik Direktör Serhat Sütlü'nün ekibinde yer alıyor. Akademisyenler, bilgi birikimlerini sahaya taşıyarak Sakaryaspor'un başarısına katkı sunmak için çalışırken, aynı zamanda üniversitedeki görevlerini de sürdürüyorlar.

Konuya ilişkin olarak SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde spora her anlamda destek vermeye hazırız. Bugüne kadar birçok kurumumuzla çok sayıda projeye imza attık. Halihazırda da farklı alanlarda destek sunuyoruz. Sakaryaspor'a da akademik destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi. - SAKARYA