Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Karate Takımı, Burdur'da düzenlenen şampiyonada 4 derece elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'nda takım ve bireysel kategorilerde mücadele eden SUBÜ sporcuları, organizasyonu iki ikincilik ve iki üçüncülükle tamamladı. Takım müsabakalarında kadınlar takım kata ve erkekler takım kumite kategorilerinde üçüncülük elde eden SUBÜ, bireysel kategorilerde de dereceye girdi. Erkekler 84 kilo kumite kategorisinde mücadele eden Şamil Akça ile erkekler +84 kilo kategorisinde yarışan Umut Demirci, Türkiye ikincisi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı