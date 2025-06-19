SUBÜ'den Wakeboard Etkinliği: Doğa ve Su Sporları Bir Araya Geldi

SUBÜ'den Wakeboard Etkinliği: Doğa ve Su Sporları Bir Araya Geldi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Kocaeli'nde düzenledikleri wakeboard etkinliği ile doğa ve su sporlarını bir araya getirerek katılımcılara pratik eğitimler verdi.

SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından doğa ve su sporlarını bir araya getiren wakeboard etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından wakeboard etkinliği düzenlendi. Kocaeli'nde doğa ve su sporlarını bir araya getiren etkinlikte topluluk üyesi öğrenciler; profesyonel eğitmenler rehberliğinde su üzerinde denge kurma, kalkış teknikleri, yön değiştirme ve dengeyi bozmadan ilerleme gibi becerileri uygulamalı olarak öğrendi. SUBÜ öğrenci toplulukları hayata geçirdikleri etkinlik ve eğitimler ile öğrencilerin ve toplumun birçok kesiminden insanın fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve doğayla bağ kurmalarına imkan sağlamayı amaçlıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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