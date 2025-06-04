SUBÜ'de Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası Gerçekleşti

SUBÜ'de Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası Gerçekleşti
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen 'Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Mısır Takımı ve Şemdinli City Takımı birinci oldu.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde 'Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası' düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası' düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Erkekler Kategorisinde Mısır Takımı birinci, Victoria Takımı ikinci, Loser Legends Takımı üçüncü oldu. Kadınlar Kategorisinde ise Şemdinli City Takımı birinci, Muallimeler Takımı ikinci, Edepliler Takımı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Birinci olan takımlara ödül ve madalyalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, ikinci olan takımlara Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz takdim etti. Erkekler Kategorisinde üçüncü olan Loser Legends Takımı'na Dr. Öğretim Üyesi Murat Şen, Kadınlar Kategorisinde üçüncü olan Edepliler Takımı'na ise Doç. Dr. Cuma Ece ödül ve madalyalarını takdim etti.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, "Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını sporla değerlendirmeleri hem fiziksel sağlıkları hem de sosyal gelişimleri açısından oldukça kıymetli. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, organizasyonu düzenleyen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ekibimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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