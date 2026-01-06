Üniversiteler arası turnuva başarıları ödüllendirildi

SUBÜ SKS Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda bir program düzenlenerek, üniversiteler arası şampiyonalarda derece elde eden sporculara plaket takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen üniversiteler arası şampiyonalarda derece elde eden SUBÜ sporcularına yönelik bir program düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, 2025 yılı içerisinde üniversiteler arası şampiyonalarda 13 farklı spor dalında derece elde eden 84 sporcuya plaket ve hediyeleri takdim edildi. Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Üniversiteler arası şampiyonalarda başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği bulunan Spor Bilimleri Fakültesi dekanımız, fakülte yönetimimiz ve akademisyenlerimiz ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA