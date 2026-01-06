Haberler

Üniversiteler arası turnuva başarıları ödüllendirildi
Güncelleme:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen üniversiteler arası şampiyonalarda derece elde eden SUBÜ sporcularına yönelik bir program düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, 2025 yılı içerisinde üniversiteler arası şampiyonalarda 13 farklı spor dalında derece elde eden 84 sporcuya plaket ve hediyeleri takdim edildi. Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Üniversiteler arası şampiyonalarda başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği bulunan Spor Bilimleri Fakültesi dekanımız, fakülte yönetimimiz ve akademisyenlerimiz ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

