Suat Çelen yeniden Balkan Cimnastik Federasyonu Başkanı seçildi
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İstanbul'da yapılan genel kurulda yeniden Balkan Cimnastik Federasyonu Başkanlığına seçildi. Çelen, hedeflerinin Balkanlar'ı cimnastikte istikrar ve kalite merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, yeniden Balkan Cimnastik Federasyonu Başkanlığına seçildi. Balkan Cimnastik Federasyonunun genel kurulu, İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurula tek aday giren Suat Çelen, üye ülkelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından üye ülkelerin temsilcilerine seslenen Çelen, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz nettir. Balkanlar'ı cimnastikte istikrarın ve kalitenin merkezi haline getirmek. Bu vesileyle bir kez daha emeği geçen tüm federasyon başkanlarımıza, organizasyon komitelerine, hakemlerimize, antrenörlerimize ve elbette bu yapının kalbinde yer alan sporcularımıza Balkan Cimnastik Federasyonu adına teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki bugün burada atacağımız her adım, Balkan cimnastiğinin yarınlarını daha güçlü kılacaktır."

Çelen, son olarak kendisine güvenerek yeniden göreve getiren tüm üye ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
