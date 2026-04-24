Suat Çelen: 'Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi güldüreceğiz'

Türkiye Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı'nın Bolu kampını ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi güldüreceklerini belirterek, İstiklal Marşı'nı okutmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, Bolu'da gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı. Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda güç depolayan milliler; yaklaşan Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupaları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın son gününde antrenmanları yerinde inceleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, teknik heyet ve sporcularla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutacağız"

Türk cimnastiğinin lokomotif branşlarından birinin artistik cimnastik erkek milli takımı olduğunu vurgulayan Başkan Suat Çelen, takımın yoğun bir maç takvimine hazırlandığını belirtti. Çalışmaların oldukça verimli geçtiğini aktaran Çelen, "Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Hemen peşine Dünya Şampiyonası olacak. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de Dünya Kupaları var. Geniş bir kadromuz var ve takımımız her ay kamp yapıyor. Umut ediyorum bu takım, güreşte ve halterde olduğu gibi bize sevinç yaşatacak. İnşallah biz de Türk cimnastiği olarak ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda güldürürüz ve İstiklal Marşımızı okuturuz" ifadelerini kullandı.

"Keşke biz de bu dönemlerde spor yapsaydık"

Türkiye'deki spor yatırımlarının geldiği noktaya dikkat çeken Çelen, sağlanan imkanların üst düzeyde olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin artık birçok yerine cimnastik salonu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok ciddi katkıları var. Son 15 yıldır Türkiye'de spora yapılan yatırım, eski bir sporcu olarak 'Keşke biz de bu dönemlerde spor yapsaydık' dedirten cinsten. Eskiden yaşanan yokluklardan, bugün fizyoterapistinden doktoruna, masörüne kadar her şeyin olduğu bir sisteme geçtik. Bir sistem var ve bu sistemin ürünü oluşmaya çalışıyor" dedi.

"Bolu'da uzun yıllara dayanan bir cimnastik kültürü var"

Bolu'nun cimnastik sporu için önemine de değinen Çelen, "Bolu özelinde bir yere tesis yaparsınız ama o branşın kültürünün de oluşması gerekir. Bolu, cimnastiğin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ben de Boluluyum ve eski bir cimnastikçi olarak spora burada başladım. Burada uzun yıllara dayanan bir cimnastik kültürü var. Tesisin hemen karşısında kamp eğitim merkezinin olması da büyük avantaj. Sporcularımız antrenmandan sonra tesise hemen yürüyerek gidebiliyor. İyi karşılandıkları için de Bolu'da kamp yapmak istiyorlar. Antalya, İstanbul ve İzmir'e de gideceğiz ancak en iyi hazırlık merkezlerinden biri Bolu olduğu için kamp rotamızda her zaman yer alıyor. Desteklerinden dolayı Bolu Valiliğine ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı