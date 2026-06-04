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Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
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Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı. 20 kulüpten 24 takım, 16-26 Temmuz'daki Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giymek için yarışıyor. Federasyon Başkan Yardımcısı Hakan Arslan, Türkiye'nin sualtı hokeyinde başarılı olduğunu vurguladı.

Milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 20 kulüpten 6 kadın ve 18 erkek takım mücadele ediyor.

Sporcular, dereceye girerek 16-26 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayı temsil etmek istiyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Arslan, AA muhabirine, 18'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere toplam 24 takımdan milli sporcuları seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Her yıl bir veya iki yarışma gerçekleştirip milli takım sporcularını seçtiklerini aktaran Arslan, "Bu yıl 16-26 Temmuz'da Türkiye'de ilk defa Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası düzenleyeceğiz. Ülkemiz ve bölgemizin prestiji için böyle bir organizasyon yapmaktan mutluyuz." dedi.

Türkiye'nin sualtı hokeyinde başarılı olduğunu ifade eden Arslan, "Defalarca dünya ve Avrupa şampiyonu olduğumuz bir branş. Paletli yüzme sualtı hokeyi kadar başarılı olduğumuz bir branş. Zıpkınla balık avında da iki yıl önce Avrupa şampiyonu olduk." diye konuştu.

Şampiyona, 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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