Stuttgart'ta Türk Kültür Günleri: Kırmızı Beyaz Coşkusu

ALMANYA'NIN Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı, düzenlenen "Türk Kültür Günleri" etkinliğiyle adeta kırmızı beyaza büründü. Württemberg tarihinde Stuttgart merkezinde bu ölçekte ilk kez gerçekleştirilen festival, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Türk toplumunun yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda kültür, sanat, spor ve birlik mesajı ön plana çıktı. Festival kapsamında folklor ekipleri sahne alırken, sanatçılar ve müzisyenler gün boyunca konserler verdi. Türk mutfağının yöresel lezzetleri vatandaşlara sunulurken, Anadolu kültürünün birçok değeri de meydanda yaşatıldı.

Etkinlikte ayrıca 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen ilk nesil gurbetçilerin yaşamlarını anlatan özel tanıtımlar da büyük ilgi gördü. Dönemin bavulları, kıyafetleri ve günlük yaşam materyalleri sergilenirken, ilk kuşak Türk işçilerinin Almanya'ya geliş hikayeleri ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.

Festivalde Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) da kurduğu özel çadır ile dikkat çekti. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk Milli Takımı'nın Amerika'da oynayacağı karşılaşmalarla ilgili bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. Milli maç programları dev ekranlardan yayınlanırken, broşürler ve bilgilendirme materyalleri vatandaşlara dağıtıldı.

ATFF standında özellikle Avrupa'da yetişen Türk gençlerine yönelik projeler büyük ilgi gördü. Federasyonun 11-15 yaş arasındaki genç futbolcular için yürüttüğü akademi çalışmaları, altyapı organizasyonları ve Avrupa'daki Türk sporculara yönelik hedefleri ailelere detaylı şekilde anlatıldı. Federasyon bünyesindeki genç sporcular, teknik heyet ve aileler de yürüyüş kortejine katılarak Türk bayrakları eşliğinde büyük coşku yaşadı.

Festival boyunca vatandaşlara Türk Milli Takımı formaları ve çeşitli hediyeler dağıtılırken, milli takımın son maç formaları da özel çekilişlerle hediye edildi. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Etkinliğin organizasyon komitesi başkanlığını yürüten Güven Toymaz yaptığı açıklamada, "Bu festival yalnızca bir etkinlik değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlü bir mesajı oldu. Hiçbir kurum veya dernek logosunu ön plana çıkarmadan hep birlikte 'Biz Biriz' mesajını verdik. Türk toplumu adına tarihe çok kıymetli bir not düştük" dedi.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu, organizasyona destek veren başta Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere, sanatçılara ve organizasyon komitesine teşekkür etti.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yeterli hazırlığımız olmadığı için katılamamıştık. Bu yıl çok güçlü şekilde hazırlandık ve toplumumuzla birlikte olduk. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız ay-yıldızlı bayrakları ve milli takım formalarıyla meydanı doldurdu. Bu birlik ve beraberlik görüntüsü bizleri gururlandırdı" dedi.

Yıldız ayrıca gelecekte daha büyük organizasyonlar hedeflediklerini belirterek, "Milli takım maçlarının olduğu günlerde Stuttgart Schlossplatz'da dev ekranlarla büyük izleme organizasyonları yapmak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde bile binlerce insanımızın Türk bayraklarıyla bir araya gelip milli heyecanı birlikte yaşaması en büyük hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı