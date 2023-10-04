Alman ekibi Stuttgart'ın Gineli forveti Serhou Guirassy, kaydettiği 10 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde şu ana kadar en çok gol atan oyuncu oldu. Guirassy, Almanya Bundesliga'da 10 golle en üst sırada bulunurken, diğer yıldız futbolcuları geride bıraktı.

Stuttgart'ın Gineli forveti Guirassy, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu

Alman ekibi Stuttgart'ın Gineli forveti Serhou Guirassy, kaydettiği 10 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde şu ana kadar en çok gol atan oyuncu oldu.

Almanya Bundesliga'da 6 hafta geride kalırken, topladığı 15 puanla ikinci sırada bulunan Stuttgart'ta 27 yaşındaki Gineli forvet Serhou Guirassy, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Stuttgart formasıyla bu sezon ligde 6 karşılaşmaya çıkan Guirassy, kaydettiği 10 golle gol krallığının zirvesinde yer aldı. Gineli futbolcu, Avrupa'nın beş büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da da en fazla gol atan oyuncu oldu.

Yıldız futbolcuları geride bıraktı

Serhou Guirassy, Avrupa'nın beş büyük ligindeki yıldız futbolcuları da geride bıraktı. Guirassy, Almanya Bundesliga'da 10 golle en üst sırada bulunurken, Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez İtalya Serie A'da 9 golle, Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland; İngiltere Premier Lig'de 8 golle, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe; Fransa Ligue 1'de 7 golle, Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham da İspanya La Liga'da 6 golle gol krallığının zirvesinde yer aldı.

Bu sezon sadece 1 maçta gol atamadı

Alman ekibinde tüm maçlara 11'de başlayan Guirassy, sadece 1 maçta fileleri havalandıramadı. 27 yaşındaki oyuncu, ligin ilk haftasında oynanan Bochum maçında 2 gol, 2. hafta Leipzig'e karşı 1 gol, 3. hafta Freiburg filelerine 2 gol, 4. hafta Mainz'a 3 gol, 5. haftada da Darmstadt ağlarına 2 gol kaydetti. Gineli futbolcu, sadece ligin son haftasında oynanan Köln müsabakasında fileleri havalandıramadı.

Bundesliga'da gol krallığı sıralamasında Guirassy'yi 8 golle Bayern Münih'ten Harry Kane, 7 golle de Wolfsburg'tan Jonas Wind takip ediyor.

27 yaşındaki Guirassy'nin, Almanya Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL