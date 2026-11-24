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Stuttgart Galatasaray Derneği'nin seçimli genel kurulunda, derneğin kurucu üyelerinden Levent Karlıbahar başkanlığa seçildi. Savaş Alacalı ise ikinci başkan oldu.

Genel kurula, derneğin kurucu ve onursal başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız da katıldı. Derneği 2002 yılında kuran ve 22 yıl boyunca başkanlığını yürüten Yıldız, 2024'te görevi iki yıllığına seçilen Tayfun Bozkuş'a devretti.

Karlıbahar, Alacalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Yıldız, ATFF olarak yeni yönetimle ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Yıldız, diğer derneklerle yürüttükleri çalışmalarda olduğu gibi, Stuttgart Galatasaray Derneği'nin projelerine de Türkiye'den destek sağlanması için temaslarda bulunacağını belirtti.

Yıldız, yeni yönetimden derneğin 2027'deki 25. kuruluş yıl dönümü için planlanan gala gecesinin hazırlıklarına kısa sürede başlama sözü aldığını ifade etti. Onursal başkan olarak kendisinin de gecenin düzenlenmesine destek vereceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı