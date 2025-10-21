Haberler

Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, Sarı-lacivertli takım karşısında favori olduklarını söyledi. Ali Adman yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe henüz tam bir takım olamadı. Biz sezona çok iyi hazırlandık. Bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favoriyiz.'' dedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı konuk edeceği Stuttgart'ım Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, Fenerbahçe karşısında çarpıcı açıklamalara imza atarak favori olduklarını dile getirdi.

'FAVORİYİZ!'

Radyospor'da Ayhan Şensoy ve Mehmet Sevinç'e konuşan Ali Adman, "Fenerbahçe henüz tam bir takım olamadı. Biz sezona çok iyi hazırlandık. Bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favoriyiz.' dedi.

Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

'TEK SIKINTIMIZ FORVET'

Sözlerine devam eden Ali Adman, 'Tek sıkıntımız forvet bölgesi. Demirovic sakat. Hücum bölgesinde eksiğiz. Hocamız Sebastian Hoeness bu yüzden kanatlar üzerinden bir plan kurdu. Fenerbahçe'yi iyi analiz etti ve bu maça iyi hazırlandı.' ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
