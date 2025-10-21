Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı konuk edeceği Stuttgart'ım Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, Fenerbahçe karşısında çarpıcı açıklamalara imza atarak favori olduklarını dile getirdi.

'FAVORİYİZ!'

Radyospor'da Ayhan Şensoy ve Mehmet Sevinç'e konuşan Ali Adman, "Fenerbahçe henüz tam bir takım olamadı. Biz sezona çok iyi hazırlandık. Bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favoriyiz.' dedi.

'TEK SIKINTIMIZ FORVET'

Sözlerine devam eden Ali Adman, 'Tek sıkıntımız forvet bölgesi. Demirovic sakat. Hücum bölgesinde eksiğiz. Hocamız Sebastian Hoeness bu yüzden kanatlar üzerinden bir plan kurdu. Fenerbahçe'yi iyi analiz etti ve bu maça iyi hazırlandı.' ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.