Stuttgart, 28 Yıl Aradan Sonra Almanya Kupasını Kazandı

Stuttgart, 28 Yıl Aradan Sonra Almanya Kupasını Kazandı
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Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld'i 4-2 mağlup eden Stuttgart, 28 yıl sonra kupayı müzesine götürdü. Kaptan Atakan Karazor, kariyerinde ilk kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

ALMANYA Kupası finalinde Arminia Bielefeld'i 4-2 mağlup eden Stuttgart, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı müzesine taşıdı. Stuttgart'ın kaptanı milli futbolcu Atakan Karazor kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld ve Stuttgart karşı karşıya geldi. Stuttgart'a kupayı getiren golleri 15'inci dakikada Woltemade, 22'nci ve 66'ncı dakikada Millot ve 28'inci dakikada Deniz Undav kaydetti. Arminia Bielefeld'in gollerini ise 82'nci dakikada Kania ve 85'inci dakikada Vagnoman topu kendi ağlarına gönderdi. Maçı 4-2 kazanan kırmızı-beyazlılar, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı kazandı. Milli futbolcu Atakan Karazor, final maçında 90 dakika forma giydi.

Almanya Süper Kupası finali 16 Ağustos'ta Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile Stuttgart arasında oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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