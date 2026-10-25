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Stoilov, Çorum FK karşısındaki oyunu sezonun en iyi iç saha oyunu olarak niteledi

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, bu oyunun sezonun en iyi iç saha oyunu olduğunu ve galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK karşısında oynadıkları oyunun bu sezonki en iyi iç saha oyunu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Bu önemli galibiyetten ötürü bütün Göztepe ailesini tebrik ettiğini ve kendileri adına gerçekten çok değerli bir sonuç elde edildiğini belirten Stoilov, "İstediğimiz gibi maça baskılı, agresif ve dinamik bir başlangıç yaptık; yaptığımız presle önde iki gol bulduk ki bu her zaman arzuladığımız ve üzerinde çalıştığımız bir husustu, bu tablonun gerçekleşmesi son derece kıymetliydi ve belki de bu sezonun en iyi maç başlangıçlarından birine imza attığımızı söyleyebilirim" dedi.

"İkinci yarı rakibe inisiyatif tanıdık"

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, maçın ikinci yarısında rakibe biraz inisiyatif tanındığını, ancak burada da üçüncü ve dördüncü golü bulabilecek fırsatların yakalandığını vurgulayarak, "Normalde bu tarz zorluk derecesi yüksek maçlarda bu fırsatları elde ettiğinizde kesinlikle değerlendirmeniz gerekir ve bunu başarmak bir zorunluluktur; bununla birlikte, üst üste üç galibiyet almak kesinlikle kolay bir şey değil, bunu deneyimlediğimiz için şu anda çok mutluyuz, ancak ayaklarımızın yere basması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Oyuncuların durumu yarın belli olacak"

Aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini söyleyen Stoilov, "Kulübümüz zor bir süreçten geçti, fakat her zaman söylüyorum; kulüp hiçbir zaman bir kişiye, bir teknik direktöre, bir yöneticiye veya hiç kimseye bağlı değildir, kulüp her zaman taraftarlara aittir ve bu yüzden taraftarların iyi günde ve kötü günde her zaman takımın arkasında durması ve desteğini sürdürmesi son derece önemlidir" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, bunu şu anda hep beraber başardıklarını ve her zaman böyle yapmaları gerektiğini ifade ederek, "Ancak bu şekilde zor günlerin içinden kısa sürede çıkabilirsiniz; bugün sakatlanan Juan ve Rhaldney'in yarın hastanede medikal ve tıbbi değerlendirmeler yapılacaktır ve bunun ardından gerekli bilgilere biz de ulaşacağız" diye ekledi.

"Oyuna sonradan dahil olan oyuncularla konuşacağım"

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, ikinci soruyla ilgili olarak yaşanan durumun biraz psikolojik olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çünkü üçüncü golü bulup maçı koparmamız gerekiyordu ancak bunu başaramayınca takım içinde bir baskı oluştu ve bu yüzden bu durumu yaşadığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Bu hafta oyuncularla toplantıda konuşulacak bir diğer hususun oyuna giren oyuncuların kesinlikle çok daha hırslı ve istekli bir şekilde sahaya dahil olmaları konusunun olacağını söyleyen Stoilov, "Aksi takdirde, bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar, oyuna giremezler ve bu tutumlarını sürdürürlerse tribündeki yerlerini alırlar; benim oyuncularım Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada mücadele etmeli ve ne gerekiyorsa yapmalıdır, bu benim için en önemli noktadır ve bugün oyuna giren oyuncularımın dinamizminden memnun değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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