Haberler

Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un efsane isimlerinden biri olan Steven Gerrard, Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılarla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. Galatasaraylı futbolcuların yerde yuvarlandığını belirten Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi.'' dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

GERRARD'DAN GALATASARAY HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, Anfield'da oynanan müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Eski İngiliz oyuncu, sarı-kırmızılılar ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

''G.SARAY BAŞTAN SONA UTANÇ VERİCİYDİ''

Galatasaraylı futbolcuların sık sık yere düştüğünü belirten Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." dedi.

''11 VEYA 12-0 KAZANABİLİRDİ''

Sözlerine devam eden Gerrard, " Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." yorumunu yaptı.

BU SÖZLER TEPKİ GÖRDÜ

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Gerrard'ın bu sözleri, futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Hülagü:

Bir cimbomlu olarak çok yerinde bir ifade . Daha maçın başlarında ben dahil bir çok kimse aynı cümleleri söylemiştir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

