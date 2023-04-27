Eski F.Bahçeli Caulker'ın açıklamaları gündemi yerinden oynattı: En büyük kulüp Galatasaray
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Caulker, "Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci takımı" dedi.
2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan, resmi maç oynamadan kulüpten gönderilen Steven Caulker, Under The Cosh YouTube kanalında Türkiye'deki günleriyle ilgili birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Caulker, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha büyük bir kulüp olduğunu söyledi.
İşte Caulker'in açıklamaları:
Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu. Geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı
Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler' diye düşündüm.
Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü.
Sergen Yalçın, Türk futbol efsanesi. Zararlı alışkanlıkları var, kumar oynar. Otelde karşıma oturdu ve sigara dumanını yüzüme üfledi. Antalyaspor'a gittiğimi zannediyordum meğer Alanyaspor'muş.
Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı."