Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak - Haberler

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Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'e 110-88 kaybedilen maçta sakatlanan Curry'nin sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Curry'nin durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Bu sezon Warriors formasıyla 64 maça çıkan Curry, 25,5 sayı, 5,2 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Boston Celtics, Stephen Curry, Spor, Haberler

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