Stefan Kuntz'un koltuğu sallanıyor! 7 aday arasında öne çıkan isim Samet Aybaba

Lüksemburg karşısında alınan beraberlik ve sonrasında Faroe Adaları mağlubiyeti, A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a da tepkileri beraberinde getirdi. Alman çalıştırıcının görevine son verilmesi halinde yerine gelebilecek isimler belli oldu. Deneyimli Türk çalıştırıcıların bulunduğu listede Samet Aybaba, diğer adaylardan bir adım önde bulunuyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Kuntz'a güvendiklerini ve yola devam etmek istediklerini söylese de, Alman çalıştırıcı kredisini tüketti.

7 ADAY VAR

Stefan Kuntz'un olası ayrılığında yerine gelebilecek isimler arasında tecrübeli Türk teknik adamlar bulunurken, daha önce bu görevi üstlenmiş olan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi deneyimli çalıştırıcıların adı ön plana çıkıyor. Bu isimler dışında Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Ünal Karaman ve Samet Aybaba'nın da A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı anılıyor.

Samet Aybaba

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İSİM TERİM

Adı geçen adaylar arasında daha önce A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 133 kez sahaya çıkarak Ay-yıldızlıların başında en çok maça çıkan isim oldu. Daha önce iki kez bu göreve getirilen Şenol Güneş ise, toplam 82 karşılaşmada görev alarak Fatih Terim'i takip etti. Bir diğer deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli de, 34 karşılaşmada takımın başında yer aldı.