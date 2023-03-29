- Stefan Kuntz, "Skordan memnun değiliz" "Takım taktiksel olarak söylediklerimizi sahaya yansıttı" Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Skorla ilgili memnun değiliz. Taktiksel olarak oyun anlayışımız, beklentimiz vardı.

- Stefan Kuntz, "Skordan memnun değiliz"

"Takım taktiksel olarak söylediklerimizi sahaya yansıttı"

BURSA - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Skorla ilgili memnun değiliz. Taktiksel olarak oyun anlayışımız, beklentimiz vardı. Takım çok disiplinli şekilde bizim onlara söylediğimiz taktiksel uygulamaları sahaya yansıttı" dedi.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Türkiye, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz "Skorla ilgili memnun değiliz. Taktiksel olarak oyun anlayışımız beklentimiz vardı. Takım çok disiplinli şekilde bizim onlara söylediğimiz taktiksel uygulamaları sahaya yansıttı. Böylelikle maç başında tecrübeli rakibi 8-9 bariz hataya zorladık. Aynı zamanda bu hatalardan 3- 4 tane de önemli gol pozisyona girdik ama golü bulamadık. Rakibimiz kaleye ilk geldiğinde golü buldu. En büyük fark topla buluştuğunuzda ilk temasla ne yaptığınızdır" dedi.

Oyundan aslında düşmediklerini belirten Kuntz, "Oyunu zorladık bu seviyedeki takıma karşı başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki süreçlere bu hissiyatı yansıtmamız gerekiyor. İleriye dönük bu havada futbol oynamamız gerekiyor. Bizler oyuncularımızla beraber olmadığımız sürece neler üzerine çalışmaları gerektiğini bireysel olarak konuşmuştuk. Haziran ayında kampımız uzun olacak onlarla birebir çalışma imkanımız olacak. Onların da bu süreçte kendi kulüpte bu süreçleri iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in oyuna alınması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kuntz, "Hakan Çalhanoğlu bugün bariz 6 numara oynadı. O pozisyonda değişecek oyuncu Arda kesinlikle değildi. Ama öyle bile olsa Arda'yı oraya koyma gibi imkanımız yoktu" dedi.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini sözlerine ekleyen Kuntz, "Ben genel olarak hakemler üzerinde konuşmuyorum. Bizler girmiş olduğumuz pozisyonları gol yapmış olsaydık bugün onu düşünmemize gerek kalmazdı. Benim hakeme sorduğum soru basitti. Ben kendi aktif zamanında beri anlamadığım konu vardı. Süren ofansif atağımızı ceza sahası içine taşımamıza rağmen neden oyunu bitirdiklerini sordum. Belki golü atardık 2-1 olurdu o zaman bitirebilirdi" diye konuştu.