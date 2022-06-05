Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor - Haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadaki forvet tercihini Enes Ünal'dan yana kullanmasıyla ilgili gelen bir soruya Kuntz, "Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak sonuç getiriyor demek ki. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var. Kadro kararımızı verirken yorgunluk seviyesini dengelemeye çalışıyoruz. Maç maç bu kararları vereceğiz. Oyuncuların fiziksel durumlarındaki verilere bakacağız" diye konuştu.

Bugün ilk defa milli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de konuşan Kuntz, "Ferdi'nin performansından gayet memnunum. Biraz tedirgin başladı ama süre ilerleyince istediğimiz performansı sergiledi. Fenerbahçe'de alıştığımız performansı ilerleyen dakikalarda gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.