Stefan Kuntz: Hem ofansif hem defansif olarak iyi durumdayız - Haberler

"Belli konularda yeni şeyler öğrendik, ben de öğrendim"

"Şu anda yalnızca salı günü oynayacağımız maçı düşünmeliyiz"

"Pozisyon yüzde 100 penaltıydı"

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum"

KAAN ÜLKER / LÜKSEMBURG,- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bugün 3'üncü maçı oynadık. 12 gol attık. Daha ne istiyoruz ? Ben hücum oyuncularımın performansından memnunum. Hem ofansif hem defansif olarak iyi durumdayız. 3 maçta 12 gol attık. Gayet iyi bir durum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam konuşmasını Türkçe olarak 'İzmir'de görüşürüz' şeklinde noktaladı.