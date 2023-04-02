Stat buz kesti! Enner Valencia'nın penaltı vuruşu sonrası herkes dondu kaldı
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Enner Valencia, 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Mert'in tuttuğu köşeye çok zayıf bir vuruş yapan Valencia, topu auta gönderdi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda 41. dakikada penaltı golüyle Fenerbahçe'yi öne geçiren Enner Valencia, 53'te penaltı kaçırdı.
AYNI KÖŞEYE
İlk penaltıda tercih ettiği köşeye topu zayıf şekilde gönderen Valencia, kaleyi tutturamadı. Top süzüle süzüle auta çıktı. Tecrübeli forvetin kötü vuruşundan sonra statta büyük bir sessizlik oluştu.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
50. dakikada Valencia'yı yerde bırakan Welinton ise oyundan atıldı. Beşiktaş, maça 10 kişi devam etti.