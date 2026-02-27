Haberler

Aleksandar Stanojevic: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor karşısında 3-1 mağlup oldukları maçın ardından yapılan basın toplantısında duran top gollerine dikkat çekerek, mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçının ardından, duran toptan yedikleri golle sarsıldıklarını belirterek, mücadele etmeye savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, açıklamalarda bulundu. Stanojevic, Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir hocaları var. Duran toptan yediğimiz goller bizi çok sarstı. Nasıl oluyor bu seviyede anlamıyorum. Mücadele etmeye savuşmaya devam edeceğiz" dedi - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
