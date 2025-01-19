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Stanimir Stoilov: "Önemli bir galibiyet aldık"

Stanimir Stoilov:
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetin önemine vurgu yaparak, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

- Stanimir Stoilov: "Önemli bir galibiyet aldık"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Sahada gerçekten iyi bir mücadele vardı. İki takım da hem mücadele etti hem de iyi futbol oynadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın önemine değinen Stoilov, "Bence bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Sahada gerçekten iyi bir mücadele vardı. İki takım da hem mücadele etti hem de iyi futbol oynadı. Ancak bizim adımıza en büyük problem, ikinci golü bulamamamız oldu. 3-4 net fırsat yakalamamıza rağmen bunları gole çeviremedik. Elbette maçın son dakikalarında rakibimiz de pozisyonlar buldu, ama genel olarak iyi bir savunma yaptığımızı düşünüyorum.

Taraftarlarımızın desteği ise gerçekten inanılmazdı. Oyuncularımız yorgun olmasına ve eksiklerimize rağmen, taraftarlarımız onlara müthiş bir motivasyon ve özgüven kattılar. Kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Oyuncularının performans durumu hakkında da konuşan Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı: "Hoca olarak oyuncularımızı en yüksek performanslarına ulaşmaları için zorlamak durumundayım. Ben oyuncularımın aynı seviyede kalmasından ya da geriye gitmesinden hoşlanmam. Hepsinin daha da ileriye gitmeleri için çabalıyorum. Benim için yaş önemli değil. Önemli olan hangi yaşta olursa olsun, futbolcuların Göztepe seviyesinde oynamaları ve mücadele etmeleri. Benim düşüncem her zaman sıkı çalışmak. Biz tatil yapmıyoruz, çok çalışan bir futbol takımıyız. taraftarımızı mutlu etmek için daha ileriye adımlar atmalıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN İNCE - Spor
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