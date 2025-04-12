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Stanimir Stoilov: 'Başarı için daha fazlasını vermeliyiz'

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor'a kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını fakat istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, oyuncularına daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

- Stanimir Stoilov: "Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz"

KONYA - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm. Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
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