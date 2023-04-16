Stajını G.Saray'da yaptı! Terim'in talebesi Riera'nın çalıştırdığı takım, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon oldu
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Galatasaray'da hem futbolcu hem antrenör olarak çalışan Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak, Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Albert Riera, Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Böylece şampiyonluk sevinci bitime 5 hafta kala yaşandı.
TOPLANTIYI BASMIŞLARDI
Sezon başında taraftarlar, kulübün eski teknik direktörü Prosinecki ile yollar ayrıldığı için büyük tepki göstermiş, Riera'nın basın toplantısını basmışlardı.
TORRENT'İN EKİBİNDEYDİ
Genç hoca, geçen sezon Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde görev yapmıştı. Riera, eski hocası Fatih Terim'in yanında eğitim almıştı.