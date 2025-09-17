Haberler

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
Güncelleme:
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun tadilatı, henüz bilinmeyen bir nedenle durduruldu. Tadilat, Serik Spor'un 1. Lig'e yükselmesi sonrası TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılmıştı. Ancak, yaklaşık 20 gün önce durdurulan çalışmalar taraftarların tepkisine neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan tadilat çalışması durduruldu.

TADİLAT 20 GÜN ÖNCE DURDU

Serik Spor'un bu sezon 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun hale getirilmek üzere tadilat başlatılan İsmail Ogan Stadyumu'nda çalışmalar henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 20 gün önce durduruldu. Serik Belediyesi'ne ait stadyum, tadilatın kulüp tarafından yapılması şartıyla sezon başında imzalanan protokol kapsamında 10 yıllığına Serik Spor Futbol A.Ş.'ye kiralanmıştı. Kulüp tarafından da 15 Ağustos'ta tadilat çalışmasına başlanmıştı.

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

TARAFTARLAR TEPKİLİ

TFF'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda tribünlerde, tribün altlarında, tribün çatısı, elektrik altyapısı, saha zemininde bir kısım çalışmalar yapıldı. Yenileme projesi kapsamında yapılması gereken yenilikler ve saha zemininin bir an evvel bitirilip Serik Spor'un müsabakalarını artık kendi sahasında oynaması beklenirken, tadilat çalışmasının durdurulması taraftarların tepkisine neden oldu. Stadyumdaki çalışmaların bitmemesi üzerine Serik Spor, ligin 6'ncı haftasında Bandırma Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hamza Temur - Spor
