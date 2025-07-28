Sporting Lizbon, Kolombiyalı Forvet Luis Suarez'i Transfer Etti

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Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon, Almeria'dan Kolombiyalı forvet Luis Suarez'i transfer etti. 27 yaşındaki futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalanırken, kontratta 80 milyon avro serbest kalma maddesi yer alıyor.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon, son olarak Almeria'da forma giyen Kolombiyalı forvet Luis Suarez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalandığı ve kontratta 80 milyon avro serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi

Suarez, imza sonrasında "Kariyerimde yeni başlangıçlar yapmayı ve farklı sayfalar açmayı seviyorum. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama şimdi Sporting'de 97 numarayı en üst seviyeye taşımak istiyorum," ifadelerini kullandı.

???????Almeria ile 79 maça çıkan Suarez, 41 gol attı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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