Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı

NOW Spor yorumcuları Ersin Düzen, Veli Yiğit, Yağız Sabuncuoğlu ve Erbatur Ergenekon, İstanbul'da da hissedilen Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Now Spor yorumcuları, İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı. Canlı yayında bulunan Ersin Düzen, Veli Yiğit, Yağız Sabuncuoğlu ve Erbatur Ergenekon'un sakin kalarak depremin geçmesini bekledikleri görüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Haberler.com
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

