Haberler

Spor Yazarı Müslüm Gülhan: Fenerbahçe'nin tur şansı mucizelere kaldı

Spor Yazarı Müslüm Gülhan: Fenerbahçe'nin tur şansı mucizelere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yazarı Müslüm Gülhan, Nottingham Forest-Fenerbahçe eşleşmesini tüm yönleriyle değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin hem kadro yapısı hem de taktiksel organizasyonu açısından ciddi sorunlar yaşadığını belirten Gülhan, tur ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu söyledi. İngiliz temsilcisiyle yapılan eşleşmenin baştan dezavantaj yarattığını vurgulayan deneyimli yorumcu, teknik direktör tercihlerini de sert sözlerle eleştirdi.

"YANLIŞ EŞLEŞME, BÜYÜK SAVUNMA ZAAFI"

Gülhan, eşleşmenin Fenerbahçe adına talihsiz olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe, hiç eşleşmemesi gereken bir takımla, Nottingham Forest ile eşleşti" dedi. Fizik gücü yüksek ve tempolu oynayan bir takıma karşı sarı-lacivertlilerin savunma zaaflarının daha görünür hale geldiğini belirtti.

"Tedesco, iç saha maçında rakip analizinden uzak bir kadro çıkardı" sözleriyle teknik direktörün tercihlerini eleştiren Gülhan, özellikle savunma hattındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. "Fenerbahçe'nin arkadaki zaafları çok büyük" diyen yorumcu, Skiriniar ile Çağlar arasındaki performans farkının da belirgin olduğunu vurguladı: "Skiriniar ve Çağlar arasında çok büyük bir fark var."

Savunma organizasyonundaki kopuklukların bu seviyede telafi edilemeyeceğini söyleyen Gülhan'a göre Fenerbahçe'nin tur şansı oldukça sınırlı: "Fenerbahçe'nin son 16'ya kalması çok düşük bir olasılık."

UMUT ROTASYONA MI KALDI?

Rövanş için tek ihtimalin rakibin rotasyona gitmesi olduğunu belirten Gülhan, "Nottingham Forest kadro rotasyonuna giderse eğer Fenerbahçe o zaman avantajı yakalayabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu senaryonun dahi yeterli olmayabileceğini, takımın kendi iç dinamiklerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa maçına da atıfta bulunan Gülhan, sarı-lacivertlilerin yapısal bir sorun yaşadığını dile getirdi: "Kasımpaşa maçında da gördüğümüz gibi, Fenerbahçe hala kurumsal anlamda taktiksel bütünlüğünü oturtmuş değil."

Müslüm Gülhan'ın değerlendirmeleri, Fenerbahçe'nin yalnızca bireysel performanslarla değil, sistemsel bir dönüşümle bu seviyede kalıcı başarı yakalayabileceğini ortaya koyuyor. Tur umutları zayıf olsa da sarı-lacivertlilerin sahada göstereceği reaksiyon, sezonun geri kalanı adına belirleyici olacak.

Dilşad Özcan
Haberler.com
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba