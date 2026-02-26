Spor Yazarı Müslüm Gülhan: Fenerbahçe'nin tur şansı mucizelere kaldı

"YANLIŞ EŞLEŞME, BÜYÜK SAVUNMA ZAAFI"

Gülhan, eşleşmenin Fenerbahçe adına talihsiz olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe, hiç eşleşmemesi gereken bir takımla, Nottingham Forest ile eşleşti" dedi. Fizik gücü yüksek ve tempolu oynayan bir takıma karşı sarı-lacivertlilerin savunma zaaflarının daha görünür hale geldiğini belirtti.

"Tedesco, iç saha maçında rakip analizinden uzak bir kadro çıkardı" sözleriyle teknik direktörün tercihlerini eleştiren Gülhan, özellikle savunma hattındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. "Fenerbahçe'nin arkadaki zaafları çok büyük" diyen yorumcu, Skiriniar ile Çağlar arasındaki performans farkının da belirgin olduğunu vurguladı: "Skiriniar ve Çağlar arasında çok büyük bir fark var."

Savunma organizasyonundaki kopuklukların bu seviyede telafi edilemeyeceğini söyleyen Gülhan'a göre Fenerbahçe'nin tur şansı oldukça sınırlı: "Fenerbahçe'nin son 16'ya kalması çok düşük bir olasılık."

UMUT ROTASYONA MI KALDI?

Rövanş için tek ihtimalin rakibin rotasyona gitmesi olduğunu belirten Gülhan, "Nottingham Forest kadro rotasyonuna giderse eğer Fenerbahçe o zaman avantajı yakalayabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu senaryonun dahi yeterli olmayabileceğini, takımın kendi iç dinamiklerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa maçına da atıfta bulunan Gülhan, sarı-lacivertlilerin yapısal bir sorun yaşadığını dile getirdi: "Kasımpaşa maçında da gördüğümüz gibi, Fenerbahçe hala kurumsal anlamda taktiksel bütünlüğünü oturtmuş değil."

Müslüm Gülhan'ın değerlendirmeleri, Fenerbahçe'nin yalnızca bireysel performanslarla değil, sistemsel bir dönüşümle bu seviyede kalıcı başarı yakalayabileceğini ortaya koyuyor. Tur umutları zayıf olsa da sarı-lacivertlilerin sahada göstereceği reaksiyon, sezonun geri kalanı adına belirleyici olacak.