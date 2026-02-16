Haberler

Spor Yazarı Alper Kınar: Başakşehir-Beşiktaş maçının yıldızı: Ersin Destanoğlu

Spor yazarı Alper Kınar, RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı tüm yönleriyle değerlendirdi. Siyah-beyazlıların savunma problemlerine dikkat çeken Kınar, alınan sonucun tabloyu değiştirmediğini belirtti. Beşiktaş'ın özellikle arka alandaki kurgu sorununu çözmeden kalıcı başarı elde edemeyeceğini vurgulayan Kınar, bazı oyuncular ve teknik ekip hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu.

SAVUNMA PROBLEMİ ÇÖZÜLMEDEN BAŞARI ZOR

Karşılaşmada Beşiktaş'ın en dikkat çeken isminin Ersin Destanoğlu olduğunu belirten Kınar, "Başakşehir- Beşiktaş maçının yıldızı: Ersin Destanoğlu" sözleriyle genç kalecinin performansını övdü. Siyah-beyazlıların gol yeme alışkanlığının devam ettiğini söyleyen Kınar, " Beşiktaş'ın gol yeme sorunu sezon sonunda yapacağı transferlerle giderilir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Teknik ve taktik açıdan ön tarafta çoğalan ancak savunma dengesini kuramayan bir Beşiktaş izlediklerini ifade eden Kınar, "Ön tarafta çoğalan ama arka tarafı hiç olmayan bir Beşiktaş izlemeye devam ediyoruz" dedi. Bu galibiyetin abartılmaması gerektiğini vurgulayan deneyimli yorumcu, "Beşiktaş için çok da büyütülecek bir galibiyet değil, bu her şeyi düzeltti anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Savunma kurgusuna özel bir parantez açan Kınar, "Beşiktaş, defans-kurgu problemini çözmeden kupa göremez" diyerek sezonun geri kalanı için net bir uyarıda bulundu.

OYUNCU PERFORMANSLARI VE TEKNİK HEYET TARTIŞMASI

Karşılaşmada bazı oyuncuların performansına da değinen Kınar, Vaclav Cerny'de ciddi bir düşüş olduğunu belirtti. "Vaclav Cerny'de büyük bir düşüş var" diyen Kınar, oyun içindeki etkinliğin azaldığını ifade etti.

Teknik direktör Nuri Şahin'e de eleştiriler yönelten Kınar, mağlubiyetin önemli bir kısmının teknik ekibe yazılabileceğini savundu. "Mağlubiyetin yüzde 40'ı Nuri Şahin'e yazar" sözleriyle taktiksel tercihlerin etkisine dikkat çekti.

Orkun Kökçü hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Kınar, genç oyuncunun gelişim grafiğini sorguladı. "Orkun Kökçü, üstüne katarak ilerleyen bir oyuncu profili değil" diyen Kınar, yıldız futbolcunun takımı tek başına şampiyonluk potasına taşıyabilecek bir isim olmadığını belirtti. "Orkun Kökçü, sezon boyunca Beşiktaş'ı sırtında taşıyıp şampiyonluk potasına sokabilecek bir oyuncu değil" sözleri, siyah-beyazlı camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.

Alper Kınar'ın değerlendirmeleri, Beşiktaş'ın kısa vadeli galibiyetlerin ötesine geçerek yapısal sorunlarına odaklanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

