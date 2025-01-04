Spor Toto, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında Spor Toto, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Adilcevaz'da gerçekleşti ve izleyiciler arasında yerel yöneticiler de bulundu.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Burak Mert)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 81 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında Spor Toto, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile çok sayıda taraftar izledi.