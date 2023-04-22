Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
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- Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
- Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş : 2 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
71. dakikada Salih'in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Sönmez xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Sackey xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Geraldo xx (Onur Ayık dk. 63 x), Kartal Kayra Yılmaz xx (Mrsic dk. 79 x), Avounou xx (Gheorghe dk. 46 x), Oğuz Gürbulak xx (Serkan Göksu dk. 46 x), Umut Nayir xx, Kayode xx (Sekidika dk. 79 x)
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu
Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Saiss xx, Colley xx, Masuaku xx (Semih Kılıçsoy dk. 90+3 ?), Fernandes xx, Hadziahmetovic xx (Ghezzal dk. 74 x), Redmond xxx, Cenk Tosun xx (Maxim dk. 74 x), Salih Uçan xx (Necip Uysal dk. 90 ?), Aboubakar xxx (Tayfur Bingöl dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Welinton, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 14), Aboubakar (dk.