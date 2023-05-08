Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Hamsik'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı
59. dakikada ceza sahası içinde topu önüne alan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
62. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut Bozok düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-0
85. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kornere çeldi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx (Serkan Asan dk. 90 ?), Hüseyin Türkmen xx, Bartra xx, Eren Elmalı xx, Arif Boşluk xx (Visca dk. 66 x), Doğucan Haspolat xx, Hamsik xx (Abdulkadir Ömür dk. 74 x), Bardhi xx, Gomez xx (Gbamin dk. 74 x), Umut Bozok xx (Markovic dk. 90 ?)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Taha Altıkardeş, Yusuf Yaazıcı, Lahtimi, Emirhan Zaman
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan x, Atakan Rıdvan Çankaya x (Beridze dk.55 x (Fıratcan Üzüm dk.75)), Mujakic x, Arda Kızıldağ x, Kitsiou x, Djokonovic xx, Taylan Antalyalı x, (Chatzigiovanis dk. 77 x) Hanousek x, Emre Kılınç x (Pedrinho dk. 89 ?), Zahid x (Diack dk. 46 x), Ali Sowe x
Yedekler: Bahadır Han Güngör,Arda Ünyay, Moussiti Oko, Milson, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Umut Bozok (dk. 45 ve 62) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Kitsiou (dk.10), Tolunay Kafkas (dk. 10) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Doğucan Haspolat (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü) - TRABZON
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023